Кайфонула: Никитюк оголила бедра в страстных объятиях мужчины на "Танцах со звездами 2020"

Ведущая поделилась серией провокационных снимков из закулисья проекта
Леся Никитюк в девятом прямом эфире проекта Танцы со звездами 2020 вернулась на главный паркет страны ради исполнения страстной "постельной" румбы в компании Ольги Фреймут и Ильи Падзина. Перед началом репетиций эффектного трио Леди Ле высказалась о своей партнерше и коллеге и поделилась оригинальным мнением о ней. А вот на самом паркете между двумя блондинками развернулась настоящая борьба за мужчину. Тем временем за куласми между всеми участниками любовного треугольника царила гармония и взаимопонимание. Леся опубликовала в Instagram парочку горячих фото в объятиях Ильи.
На полных страсти кадрах партнер обнимает Лесю, положив руку на ее оголенные бедра, ведь золотое длинное платье Леди Ле с пикантным высоким разрезом позволило ей продемонстрировать свои бесконечные ноги на всю страну.
"Шикарный вид - шикарный вечер. И прикольный Dance. Кайфанула прям", - призналась "Богиня ламината".
Леся Никитюк показала страсть на фото с Ильей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леси оценили по достоинству откровенные эмоциональные кадры и ее не менее яркое выступление на Танцах со звездами 2020.
В разделе Instastories Леся опубликовала еще парочку зрелищных кадров. На одном из них видно лишь ногу ведущей, а акцент внимания смещен на Ольгу и Илью. "А не пошли бы вы в…финал!" - с юмором подписала оригинальное фото Леди Ле.
Леся Никитюк поделилась оригинальным закулисным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На другом снимке Леся и Ольга соблазняют на камеру непоколебимого Илью. "Довольный стоит", - подписала провокационное фото Леся.
Леся и Ольга показали, как обольстить мужчину (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала оригинальное фото с Ольгой Фреймут, "авторства" ее пушистого питомца Рафика, у которого также есть своя страница в Instagram.