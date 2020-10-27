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Кайфонула: Никитюк оголила бедра в страстных объятиях мужчины на "Танцах со звездами 2020"

Автор: Lite

Ведущая поделилась серией провокационных снимков из закулисья проекта

Леся Никитюк в девятом прямом эфире проекта Танцы со звездами 2020 вернулась на главный паркет страны ради исполнения страстной "постельной" румбы в компании Ольги Фреймут и Ильи Падзина. Перед началом репетиций эффектного трио Леди Ле высказалась о своей партнерше и коллеге и поделилась оригинальным мнением о ней. А вот на самом паркете между двумя блондинками развернулась настоящая борьба за мужчину. Тем временем за куласми между всеми участниками любовного треугольника царила гармония и взаимопонимание. Леся опубликовала в Instagram парочку горячих фото в объятиях Ильи.

На полных страсти кадрах партнер обнимает Лесю, положив руку на ее оголенные бедра, ведь золотое длинное платье Леди Ле с пикантным высоким разрезом позволило ей продемонстрировать свои бесконечные ноги на всю страну.

"Шикарный вид - шикарный вечер. И прикольный Dance. Кайфанула прям", - призналась "Богиня ламината".

Леся Никитюк показала страсть на фото с Ильей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси оценили по достоинству откровенные эмоциональные кадры и ее не менее яркое выступление на Танцах со звездами 2020.

  • Ой, Леся, ты секси
  • Он явно кайфует
  • Хорошо взялся
  • Кайфонула не только ты, похоже
  • Какие страстные объятия
  • Леся, какая вы здесь красивенная!
  • Парень по его взгляду так бы тебя и съел
  • Шикарная тигрица. Танцевали очень красиво
  • Вы просто класс, вау!

В разделе Instastories Леся опубликовала еще парочку зрелищных кадров. На одном из них видно лишь ногу ведущей, а акцент внимания смещен на Ольгу и Илью. "А не пошли бы вы в…финал!" - с юмором подписала оригинальное фото Леди Ле.

Леся Никитюк поделилась оригинальным закулисным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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На другом снимке Леся и Ольга соблазняют на камеру непоколебимого Илью. "Довольный стоит", - подписала провокационное фото Леся.

Леся и Ольга показали, как обольстить мужчину (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала оригинальное фото с Ольгой Фреймут, "авторства" ее пушистого питомца Рафика, у которого также есть своя страница в Instagram.

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Новости Украины Леся НикитюкОльга ФреймутТанцы со звездами