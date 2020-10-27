Кайфонула: Никитюк оголила бедра в страстных объятиях мужчины на "Танцах со звездами 2020"

Леся Никитюк в девятом прямом эфире проекта Танцы со звездами 2020 вернулась на главный паркет страны ради исполнения страстной "постельной" румбы в компании Ольги Фреймут и Ильи Падзина. Перед началом репетиций эффектного трио Леди Ле высказалась о своей партнерше и коллеге и поделилась оригинальным мнением о ней. А вот на самом паркете между двумя блондинками развернулась настоящая борьба за мужчину. Тем временем за куласми между всеми участниками любовного треугольника царила гармония и взаимопонимание. Леся опубликовала в Instagram парочку горячих фото в объятиях Ильи.

На полных страсти кадрах партнер обнимает Лесю, положив руку на ее оголенные бедра, ведь золотое длинное платье Леди Ле с пикантным высоким разрезом позволило ей продемонстрировать свои бесконечные ноги на всю страну.

"Шикарный вид - шикарный вечер. И прикольный Dance. Кайфанула прям", - призналась "Богиня ламината".

Леся Никитюк показала страсть на фото с Ильей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси оценили по достоинству откровенные эмоциональные кадры и ее не менее яркое выступление на Танцах со звездами 2020.

Ой, Леся, ты секси

Он явно кайфует

Хорошо взялся

Кайфонула не только ты, похоже

Какие страстные объятия

Леся, какая вы здесь красивенная!

Парень по его взгляду так бы тебя и съел

Шикарная тигрица. Танцевали очень красиво

Вы просто класс, вау!

В разделе Instastories Леся опубликовала еще парочку зрелищных кадров. На одном из них видно лишь ногу ведущей, а акцент внимания смещен на Ольгу и Илью. "А не пошли бы вы в…финал!" - с юмором подписала оригинальное фото Леди Ле.

Леся Никитюк поделилась оригинальным закулисным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На другом снимке Леся и Ольга соблазняют на камеру непоколебимого Илью. "Довольный стоит", - подписала провокационное фото Леся.

Леся и Ольга показали, как обольстить мужчину (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала оригинальное фото с Ольгой Фреймут, "авторства" ее пушистого питомца Рафика, у которого также есть своя страница в Instagram.