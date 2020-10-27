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Кайфонула: Нікітюк оголила стегна в пристрасних обіймах чоловіка на "Танцях з зірками 2020"

Автор: Lite

Ведуча поділилася серією провокаційних знімків з закулісся проекту

Леся Нікітюк в дев'ятому прямому ефірі проекту Танці з зірками 2020 повернулася на головний паркет країни заради виконання пристрастної "постільної" румби в компанії Ольги Фреймут та Іллі Падзіна. Перед початком репетицій ефектного тріо Леді Ле висловилася про свою партнерку і колегу і поділилася оригінальною думкою про неї. А от на самому паркеті між двома блондинками розгорнулася справжня боротьба за чоловіка. Тим часом за куласми між усіма учасниками любовного трикутника панувала гармонія і взаєморозуміння. Леся опублікувала в Instagram парочку гарячих фото в обіймах Іллі.

На повних пристрасті кадрах партнер обіймає Лесю, поклавши руку на її оголені стегна адже золота довга сукня Леді Ле з пікантним високим розрізом дозволила їй продемонструвати свої нескінченні ноги на всю країну.

"Шикарний вигляд - шикарний вечір. І прикольний Dance. Кайфонула прям", - зізналася "Богиня ламінату".

Леся Нікітюк показала пристрасть на фото з Іллею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі оцінили по достоїнству відверті емоційні кадри і її не менш яскравий виступ на Танцях з зірками 2020.

  • Ой, Леся, ти сексі
  • Він явно кайфує
  • Добре взявся
  • Кайфонула не тільки ти, схоже
  • Які пристрасні обійми
  • Леся, яка ви тут красива!
  • Хлопець по його погляду, так би тебе з'їв
  • Шикарна тигриця. Танцювали дуже красиво
  • Ви просто клас, вау!

У розділі Instastories Леся опублікувала ще парочку видовищних кадрів. На одному з них видно лише ногу ведучої, а акцент уваги зміщений на Ольгу і Іллю. "А не пішли б ви...фінал!" - з гумором підписала оригінальне фото Леді Ле.

Леся Нікітюк поділилася оригінальним закулісним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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На іншому знімку Леся і Ольга спокушають на камеру непохитного Іллю. "Задоволений прямо стоїть", - підписала провокаційне фото Леся.

Леся і Ольга показали, як спокусити чоловіка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала оригінальне фото з Ольгою Фреймут, "авторства" її пухнастого улюбленця Рафіка, у якого також є своя сторінка в Instagram.

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