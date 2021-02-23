Кайфую: Анита Луценко похвасталась идеальной фигурой и рассекретила самую любимую тренировку
Знаменитый украинский тренер Анита Луценко поделилась с фолловерами списком любимых видов активностей, которые помогают ей поддерживать фигуру в идеальном виде.
Анита запостила в своем Instagram снимок и поделилась личным топом.
На фото Луценко стоит задом к камере в спортивном зале, демонстрируя идеальные подтянутые формы, накачанную спину и руки. На Аните белый спортивный костюм, который позволяет рассмотреть каждую мышцу на теле тренера.
"Мои любимые виды тренировок:
- танцы
- силовые без веса или с грузиками на ногах
- волейбол
- тrx
- HIIT
- с эстетикой балета
А вы от чего кайфуете?", - спросила Анита у своих подписчиков.
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)
Фолловеры поделились с Анитой своими любимыми видами тренировок, мнения разделились, кто-то любит танцы, кто-то бокс, а кто-то и вообще предпочитает лежать на диване.
- Мне главное - темп и разнообразие!
- Танцы, йога, особенно йога в гамаках
- Однозначно - танцы
- Валяться на диване
Напомним, Анита Луценко поделилась с фолловерами советами, как не переедать на праздники.
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"Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходиться кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, сахаре, десертах. И я не тренируюсь круглосуточно", - написала Анита.