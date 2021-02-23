Кайфую: Анита Луценко похвасталась идеальной фигурой и рассекретила самую любимую тренировку

Знаменитый украинский тренер Анита Луценко поделилась с фолловерами списком любимых видов активностей, которые помогают ей поддерживать фигуру в идеальном виде.

Анита запостила в своем Instagram снимок и поделилась личным топом.

На фото Луценко стоит задом к камере в спортивном зале, демонстрируя идеальные подтянутые формы, накачанную спину и руки. На Аните белый спортивный костюм, который позволяет рассмотреть каждую мышцу на теле тренера.

"Мои любимые виды тренировок:

танцы

силовые без веса или с грузиками на ногах

волейбол

тrx

HIIT

с эстетикой балета

А вы от чего кайфуете?", - спросила Анита у своих подписчиков.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

Фолловеры поделились с Анитой своими любимыми видами тренировок, мнения разделились, кто-то любит танцы, кто-то бокс, а кто-то и вообще предпочитает лежать на диване.