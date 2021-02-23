ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кайфую: Анита Луценко похвасталась идеальной фигурой и рассекретила самую любимую тренировку

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 15:59
Кайфую: Анита Луценко похвасталась идеальной фигурой и рассекретила самую любимую тренировку Анита Луценко (instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Знаменитый украинский тренер Анита Луценко поделилась с фолловерами списком любимых видов активностей, которые помогают ей поддерживать фигуру в идеальном виде.

Анита запостила в своем Instagram снимок и поделилась личным топом.

На фото Луценко стоит задом к камере в спортивном зале, демонстрируя идеальные подтянутые формы, накачанную спину и руки. На Аните белый спортивный костюм, который позволяет рассмотреть каждую мышцу на теле тренера.

"Мои любимые виды тренировок:

  • танцы
  • силовые без веса или с грузиками на ногах
  • волейбол
  • тrx
  • HIIT
  • с эстетикой балета

А вы от чего кайфуете?", - спросила Анита у своих подписчиков.

Кайфую: Анита Луценко похвасталась идеальной фигурой и рассекретила самую любимую тренировку

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty/)

Фолловеры поделились с Анитой своими любимыми видами тренировок, мнения разделились, кто-то любит танцы, кто-то бокс, а кто-то и вообще предпочитает лежать на диване.

  • Мне главное - темп и разнообразие!
  • Танцы, йога, особенно йога в гамаках
  • Однозначно - танцы
  • Валяться на диване

Напомним, Анита Луценко поделилась с фолловерами советами, как не переедать на праздники.

Также читайте неожиданное признание Аниты: живу без кубиков пресса и ем торт, если хочется!

"Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходиться кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, сахаре, десертах. И я не тренируюсь круглосуточно", - написала Анита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса тренер Анита Луценко
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества