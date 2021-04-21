Казалось, что умерла: Могилевская сделала признание об отчаянном поступке с любимым

Одним из ее огромных страхов была боязнь публично опозориться и упасть на паркете Танцев со звездами, ведь пол, оказывает, очень скользкий.

"Я все время боялась не оправдать возложенную на меня ответственность перед моим партнером, да и просто поломать ноги. Потому Мы отдельно в конце урока тренировали мое падение самым некрасивым и нелепым способом, все, чего я так боялась. Иногда я делала это специально на высоких каблуках в красивом вечернем платье для того, чтобы увидеть, что мои ноги справляются, что в крайнем случае мир не рухнет, если я поднимусь и пойду дальше", – раскрыла личный способ борьбы с фобией певица.



Наталья нашла способ побороть свои страхи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Со страхом высоты артистка также нашла способ расправиться. Причем помог ей в этой ее любимый мужчина, имя которого артистка пожелала утаить.



"Несмотря на то, что мне было очень страшно и мне казалось, что я умерла и больше никогда в жизни я это не повторю, тем не менее, я гордо могу сказать, что я это сделала! Я прыгнула с банджи-джампинга в свободном полете с моста вместе с моим партнером. Это было очень страшно!" - призналась Наталья.

Певица уточнила, что лучший способ освободиться от страха – это заглянуть ему в глаза и прорепетировать ту ситуацию, которая очень беспокоит.