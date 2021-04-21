Здавалося, що померла: Могилевська зробила зізнання про відчайдушний вчинок з коханим

Одним з її величезних страхів була боязнь публічно зганьбитися і впасти на паркеті Танців з зірками, адже підлога, як виявилося, дуже слизька.

"Я весь час боялася не виправдати покладену на мене відповідальність перед моїм партнером, та й просто поламати ноги. Тому ми окремо в кінці уроку тренували моє падіння безглуздим способом, все, чого я так боялася. Іноді я робила це спеціально на високих підборах в красивій вечірній сукні для того, щоб побачити, що мої ноги справляються, що в крайньому випадку світ не впаде, якщо я піднімуся і піду далі", - розкрила особистий спосіб боротьби з фобією співачка.



Наталя знайшла спосіб побороти свої страхи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зі страхом висоти артистка також знайшла спосіб розправитися. Причому допоміг їй у цьому коханий чоловік, ім'я якого артистка побажала приховати.



"Незважаючи на те, що мені було дуже страшно і мені здавалося, що я померла і більше ніколи в житті я це не повторю, тим не менш, я гордо можу сказати, що я це зробила! Я стрибнула з банджі-джампінгу у вільному польоті з моста разом з моїм партнером. Це було дуже страшно!"- зізналася Наталя.

Співачка уточнила, що найкращий спосіб звільнитися від страху – це зазирнути йому в очі і прорепетирувати ту ситуацію, яка дуже турбує.