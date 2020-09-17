Казалось, что нет выбора: Потап сделал личные признания о семье, спорте и музыке

Потап не часто решается на откровения, но если уж делает это, то всегда с оглядкой на мотивацию для своих поклонников. Так, он провел олимпийский видеоурок в рамках Европейской недели спорта, инициированной Национальным Олимпийским комитетом Украины. Рэпер прошелся по Олимпийскому стадиону в Киеве и рассказал о своем спортивном прошлом и связи физического воспитания и творчества.

В видео, опубликованном на странице в Instagram, он показал эксклюзивные фото из семейного архива. Потап рассказал, что вырос в семье спортсменов и рекордсменов (папа – Чемпион СССР по водному поло, мама – Чемпионка мира и рекордсменка мира по подводному плаванию, дядя – двукратный Чемпион мира и рекордсмен мира по подводному плаванию), поэтому и сам стремился стать лучшим из лучших.

"Казалось, что у меня просто нет выбора – заниматься спортом или нет. Но на самом деле спорт мне очень нравился. Мне нравилась дисциплина, показывать результаты, это социум, культура. И я стал мастером спорта по водному поло", - отметил продюсер.

Спортивная закалка помогла ему и в музыкальной карьере. "Музыкой я профессионально начал заниматься с лет 13. Папа научила меня играть на гитаре. В музыку я перенес спортивные установки – хотел стать лучшим", - признался рэпер.

Его кредо очень простое – никогда не сдавать и идти к своей цели, невзирая на неудачи и препятствия, которые лишь приближают к желанной победе. "Ты должен сделать 100 проектов, 1 000 песен написать, чтобы одна взлетела на вершину", - делится личным наблюдением рэпер. "Я заметил, что когда я позанимался спортом, то мне пишет лучше и легче", - рассказал о своем опыте Потап.

Напомним, что ранее Потап показал фото в образе священника.

К слову, Потап с женой Настей Каменских отлично погулял на дне рождения Кати Осадчей.