Здавалося, що немає вибору: Потап зробив особисті зізнання про сім'ю, спорт і музику

Потап не часто вирішується на одкровення, але якщо вже робить це, то завжди з оглядкою на мотивацію для своїх шанувальників. Так, він провів олімпійський відеоурок у рамках європейського тижня спорту, ініційовану Національним Олімпійським комітетом України. Репер пройшовся по Олімпійського стадіону в Києві і розповів про своє спортивне минуле і зв'язку фізичного виховання і творчості.

У відео, опублікованому на сторінці в Instagram, він показав ексклюзивні фото з сімейного архіву. Потап розповів, що виріс у родині спортсменів і рекордсменів (тато – Чемпіон СРСР з водного поло, мама – Чемпіонка світу та рекордсменка світу з підводного плавання, дядько – дворазовий Чемпіон світу і рекордсмен світу з підводного плавання), тому і сам прагнув стати кращим з кращих.

"Здавалося, що у мене просто немає вибору – займатися спортом чи ні. Але насправді спорт мені дуже подобався. Мені подобалася дисципліна, показувати результати, це соціум, культура. І я став майстром спорту з водного поло", - зазначив продюсер.

Спортивний гарт допоміг йому і в музичній кар'єрі. "Музикою я професійно почав займатися з років 13. Тато навчив мене грати на гітарі. У музику я переніс спортивні установки – хотів стати кращим", - зізнався він.

Його кредо дуже просте – ніколи не здавати і йти до своєї мети, незважаючи на невдачі й перешкоди, які лише наближають до бажаної перемоги. "Ти повинен зробити 100 проектів, 1 000 пісень написати, щоб одна злетіла на вершину", - ділиться особистим спостереженням репер. "Я помітив, що коли я позаймався спортом, то мені пише краще і легше", - розповів про свій досвід Потап.

Нагадаємо, що раніше Потап показав фото в образі священика.

До речі, Потап з дружиною Настею Каменських відмінно погуляв на дні народження Каті Осадчої.