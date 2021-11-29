В каждой семье своя кухня: Каминская засветилась в объятиях бывшего, он все пояснил

Так, артистка и пластический хирург оказались на церемонии вручения Национальной ресторанной премии "Соль".

На Славе – наряд от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой: яркая алая блузка, корсетный пояс и юбка-макси по фигуре. На ногах – изящные босоножки со множеством тонких ремешков. Волосы певицы уложены в крупные аккуратные голливудские локоны, на губах играет алая помада.

Слава и Эдгаром Каминские прекрасно ладят после развода (фото: instagram.com/babaslavka)

Она обняла бывшего муж, а он положил руку на талию певицы.

"Извините. Кто не работает, тот ест. Но не сегодня. Премию получают как раз те, кто хорошо работает. А я продолжаю есть после отпуска", - с юмором подписала фото с экс-супругом Каминская.

В сторис своего Instagam-аккаунта Эдгар поспешил прокомментировать снимок с артисткой.

"В каждой семье своя кухня. Фото с ведущей проекта "Светская жизнь" Славой Каминской. А в этот вечер на ресторанной премии "Соль" Слава вела проект вместо Кати Осадчей", - подписал кадр с певицей мужчина.

Скриншот (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Поклонники пары в комментариях под ярким фото бывших выразили надежду, что экс-супруги могут вновь сойтись, также комментаторы подчеркнули, что певица – мудрая женщина, раз могла сохранить теплые отношения с бывшим избранником и отцом ее детей.