У кожній родині своя кухня: Камінська засвітилася в обіймах колишнього, він все пояснив

Так, артистка і пластичний хірург опинилися на церемонії вручення Національної ресторанної премії "Сіль".

На Славі - вбрання від українського дизайнера Ельвіри Гасанової: яскрава червона блузка, корсетний пояс і спідниця-максі по фігурі. На ногах - витончені босоніжки з безліччю тонких ремінців. Волосся співачки укладене у великі акуратні голлівудські локони, на губах грає червона помада.

Слава і Едгаром Камінські прекрасно ладнають після розлучення (фото :instagram.com/babaslavka)

Вона обняла колишнього чоловіка, а він поклав руку на талію співачки.

"Вибачте. Хто не працює, той їсть. Але не сьогодні. Премію отримують якраз ті, хто добре працює. А я продовжую їсти після відпустки",-з гумором підписала фото з екс-чоловіком Камінська.

У сторіс свого Instagam-аккаунта Едгар поспішив прокоментувати знімок з артисткою.

"У кожній родині своя кухня. Фото з ведучою проекту "Світське життя" Славою Камінською. А в цей вечір на ресторанній премії "Сіль" Слава вела проект замість Каті Осадчої", - підписав кадр зі співачкою чоловік.

Скріншот (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Шанувальники пари в коментарях під яскравим фото колишніх висловили надію, що екс-подружжя може знову зійтися, також коментатори підкреслили, що співачка – мудра жінка, раз могла зберегти теплі стосунки з колишнім обранцем і батьком її дітей.