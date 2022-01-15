Каждый раз случалась паника: искренняя Дорофеева решилась на откровенное признание о себе

Надя Дорофеева старается быть максимально честной и искренней с поклонниками, за что те ее очень любят. Для многих из них певица является кумиром и примером для подражания. Надя открыто рассказывает о своих комплексах, стеснительность, работе над собой и преодолении.

Сейчас звезда отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Мексике, восстанавливает душевное равновесие и делится собственными открытиями и внутренними ощущениями на странице в Instagram .

Новый пост певицы был посвещен ее неуверенности в себе и борьбе с этим негативным проявленем. Надя запечатлена на пляже в свободном льняном белоснежном платье с ажурными вставкам.

Надя поговорила с поклонниками о низкой самооценке (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Она решила доверительно побесседовать с поклонниками на тему заниженной самооценки. Надя вспомнила, как в юности во время участия в вокальных конкурсах всегда сомневалась в себе и искренне считала, что другие ее превосходят.

"Недавно мне мама напомнила, как я приезжала на вокальные конкурсы и каждый раз на саудчеках со мной случалась паника… Мне просто хотелось сбежать…мне казалось, что я становлюсь такой маленькой и жалкой…" - рассказала о своих переживаниях артистка.

Но дальше случалось невероятное – талантливая девушка выигрывала один конкурс за другим.



Надя наслаждается отдыхом в Мексике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сомнения... Постоянные сомнения в себе. Иногда кажется, что именно благодаря этим сомнениям я не считаю миллионы подписчиков, просмотров , концертов, съемок, рекламных компаний - своим достижением. Будто все это не мое", - рассказала о внутренних терзаниях звезда.

По мере взросления и работы над собой, Надя поняла, что себя нельзя сравнивать с другими.

"Мы сами по себе уникальны. В каждом из нас есть что-то такое, во что другие влюбляются, ценят, восхищаются и даже завидуют. Пока мы сомневаемся в себе - другие берут и делают. Пока мы думаем , что мы хуже - другие не парятся и просто пытаются что-то делать и поверьте - это уже пол успеха", - замотивировала поклонников артистка.

Надя замотивировала и приободрила поклонников (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Она призналась, что до сих пор не избавилась от привычки считать себя "хуже других".

"Конечно я над собой работаю и хочу сказать всем, кто читает этот пост и видит в нем себя - харЭ! По-моему мы классные. Все мы!" – оптимистично закончила свою речь певица.