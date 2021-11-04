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Не каждый может выдержать: MELOVIN раскрыл правду о "Танцах со звездами 2021" и второй половинке

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Четверг 04 ноября 2021 14:48
Не каждый может выдержать: MELOVIN раскрыл правду о "Танцах со звездами 2021" и второй половинке Melovin и Елизавета Русина (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Styler

MELOVIN и его партнерша по "Танцам со звездами 2021" Елизавета Русина покинули проект в девятом прямом эфире – уход пары стал неожиданностью для их поклонников и зрителей. Сам певец устроил настоящий перформанс во время прощальной речи и внезапно страстно поцеловал Лизу на глазах у всей страны.

В интервью изданию Marie Claire MELOVIN рассказал о своем графике, участии в самом танцевальном проекте страны и критериях идеального партнера. Скорее всего, беседа с певцом была записана до его вылета из шоу.

Музыкант отметил, что последние два месяца живет в стремительном ритме: бесконечные тренировки, шоу, интервью и концерты. Иногда, когда приходиться переезжать с репетиций на интервью или съемку, певец лишь в машине успевает перекусить и переодеться – это единственное свободное время, которое у него есть.

"Я уже был на тренировке 7 часов, сейчас еду на примерку и еще нужно успеть написать интервью и снова в зал на тренировку. Это безумный график, и не каждый его может выдержать, но это одновременно опыт", - рассказал он.

Не каждый может выдержать: MELOVIN раскрыл правду о &quot;Танцах со звездами 2021&quot; и второй половинке

Melovin и Елизавета Русина эаптировали и удивляли в каждом номере (фото: instagram.com/melovin_official)

Также MELOVIN рассказал, каким должен быть его идеальный партнер. Отметим, что артист открыто говорит о своей сексуальной ориентации – ему нравятся как женщины, так и мужчины.

"В партнере для меня важное качество – откровенность, искренность, идейность, стимул в работе, цель в жизни, ну и конечно харизматичность", - перечислил он.

Рядом с ним никогда не будет человека, вызывающего безразличие.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева с радостью отреагировала на вылет MELOVIN'а из "Танцев со звездами 2021".

Между хореографом, певцом и его партнершей вспыхнул сетевой скандал, который перерос в настоящий конфликт после совместного танца троицы на главном паркете страны в восьмом прямом эфире проекта.

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