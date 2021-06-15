ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фото

Новина українською →
США, Вторник 15 июня 2021 18:18
Кендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фото Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер выложила в сеть серию новых фото, на которых предстала в ультрамодном образе.

Жаркий пост собрал массу позитивных реакций от ее поклонников.

Кендалл Дженнер надела соблазнительный пляжный образ, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Лук составили бикини с ярким принтом, а также топ из полупрозрачного материала в горизонтальную полосу, с орнаментом на спине и с красными рукавами.

Из аксессуаров одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер подобрала узкие солнцезащитные очки, массивные серьги, золотой чокер, а также кольца с крупными камнями.

Кендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фотоКендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фотоКендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фотоКендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фотоКендалл Дженнер в новом пляжном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Изюминка пляжного аутфита также в волосах – в них были добавлены синие, а также мелированные пряди. Кендалл сделала несколько стильных фото, стоя, а также сидя на шезлонге. Ее фигура была представлена в самых выгодных ракурсах.

Напомним, ранее Дженннер показала универсальный способ сделать ноги визуально более длинными.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса красота фигура стиль мода Кендалл Дженнер
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте: кто это придумал и зачем
Пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте: кто это придумал и зачем