Кендалл Дженнер восхитила спортивной фигурой в самом модном бикини этого лета

В семье Кардашьян-Дженнер уже традиция показывать самые стильные варианты купальников . Особенно много подобных постов стало накануне лета.

Кендалл Дженнер, которая единственная в семье стала профессиональной моделью, показала , какое бикини носит она в этом сезоне.

Кендалл показала снимок, на котором лежит на пляже в оранжевом бикини с ярким цветочным принтом. Купальник отлично подчеркнул каждый сантиметр роскошного тела супермодели. Дополнили лук соломенная шляпка, которой Кендалл закрыла полностью лицо.

Кендалл Дженнер обожает фото в бикини (фото: instagram.com/kendalljenner)

Девушка благодаря фото решила в который раз прорекламировать свою текилу, но взоры ее фанатов были направлены только на спортивное тело девушки. Они засыпали одну из младших сестер знаменитого семейства комплиментами и многочисленными лайками. Многие отметили, что уже хотят такой купальник. Что ж, Дженнер умеет продавать!