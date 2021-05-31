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Кендалл Дженнер восхитила спортивной фигурой в самом модном бикини этого лета

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США, Понедельник 31 мая 2021 22:34
Кендалл Дженнер восхитила спортивной фигурой в самом модном бикини этого лета Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

В семье Кардашьян-Дженнер уже традиция показывать самые стильные варианты купальников. Особенно много подобных постов стало накануне лета.

Кендалл Дженнер, которая единственная в семье стала профессиональной моделью, показала, какое бикини носит она в этом сезоне.

Кендалл показала снимок, на котором лежит на пляже в оранжевом бикини с ярким цветочным принтом. Купальник отлично подчеркнул каждый сантиметр роскошного тела супермодели. Дополнили лук соломенная шляпка, которой Кендалл закрыла полностью лицо.

Кендалл Дженнер восхитила спортивной фигурой в самом модном бикини этого лета

Кендалл Дженнер обожает фото в бикини (фото: instagram.com/kendalljenner)

Девушка благодаря фото решила в который раз прорекламировать свою текилу, но взоры ее фанатов были направлены только на спортивное тело девушки. Они засыпали одну из младших сестер знаменитого семейства комплиментами и многочисленными лайками. Многие отметили, что уже хотят такой купальник. Что ж, Дженнер умеет продавать!

Ранее мы писали о стильном образе, который легко создать на основе наряда Кендалл.

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