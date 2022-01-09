Кенсингтонский дворец поделился новыми портретами Кейт Миддлтон по случаю 40-летия герцогини

Знаменитый итальянский fashion-фотограф Паоло Роверси сделал фотографии Миддлтон в Кью-Гарденс в Лондоне. Фотографии будут также выставлены в трех местах: графстве Беркшир, где Кейт выросла, в Сент-Эндрюсском университете, где она познакомилась с принцем Уильямом, и на острове Англси (расположен на северо-западе Уэльса), где они жили после свадьбы.

В официальном заявлении сообщается: "Портреты, сделанные в садах Кью в ноябре 2021 года фотографом Паоло Роверси, войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, покровительницей которой является герцогиня".

На фото Кейт позирует в стильных нарядах от бренда Alexander McQueen, который является одним из ее самых любимых.

Для одного из кадров герцогиня надела атласное платье красного цвета и бриллиантовые серьги из коллекции украшений 95-летней королевы Елизаветы II.

На другом, черно-белом фото Кейт запечатлена в профиль в шифоновом белом платье, а также можно разглядеть принадлежавшие принцессе Диане обручальное кольцо с сапфиром и серьги с бриллиантом и жемчугом.

Кейт Миддлтон на новых официальных портретах (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Отметим, что из-за новой волны коронавируса герцогиня будет отмечать день рождения скромно, в узком кругу родных и близких.