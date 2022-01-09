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Кенсінгтонський палац поділився новими портретами Кейт Міддлтон з нагоди 40-річчя герцогині

Автор: Марина Настевич

У неділю, 9 січня, свій день народження святкує герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон - дружині принца Вільяма виповнилося 40 років. З такої нагоди Кенсінгтонський палац випустив три нових офіційних портрети Кетрін.

Знімки були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці герцога і герцогині Кембриджських.

Знаменитий італійський fashion-фотограф Паоло Роверсі зробив фотографії Міддлтон в Кью-Гарденс в Лондоні. Фотографії будуть також виставлені в трьох місцях: графстві Беркшир, де Кейт виросла, в Сент-Ендрюському університеті, де вона познайомилася з принцом Вільямом, і на острові Англсі (розташований на північному заході Уельсу), де вони жили після весілля.

В офіційній заяві повідомляється: "Портрети, зроблені в садах Кью в листопаді 2021 року фотографом Паоло Роверсі, увійдуть до постійної колекції Національної портретної галереї, покровителькою якої є герцогиня".

На фото Кейт позує в стильних нарядах від бренду Alexander McQueen, який є одним з її найулюбленіших.

Для одного з кадрів герцогиня одягла атласну сукню червоного кольору і діамантові сережки з колекції прикрас 95-річної королеви Єлизавети II.

На іншому, чорно-білому фото Кейт відображена в профіль в шифоновій білій сукні, а також можна розгледіти обручку з сапфіром і сережки з діамантом і перлами, які належали принцесі Діані.

Кейт Міддлтон на нових офіційних портретах (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Відзначимо, що через нову хвилю коронавірусу герцогиня відзначатиме день народження скромно, у вузькому колі рідних і близьких.

Раніше ми публікували рідкісні фото герцогині Кембриджської з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

Також ми писали, які 7 слів заборонено вживати Кейт Міддлтон та іншим членам королівської сім'ї.

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Кейт МіддлтонПринц Вільям