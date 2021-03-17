Кэти Перри и Орландо Блум сыграли тайную свадьбу на Гавайях

Сейчас Кэти и Орландо отдыхают на Гавайях, куда отправились вместе с семьей и друзьями. С парой поехал и сын актера от Миранды Керр - 10-летний Флинн. По всей видимости, романтичная и расслабленная обстановка сыграла свою роль, заставив пару наконец сделать решительный шаг. Но сами знаменитости пока что не успели прокомментировать данную новость.

Кэти Перри с обручальным кольцом (фото: скрин twitter.com/PageSix)

Напомним, роман между Орландо Блумом и Кэти Перри начался в январе 2016-го года на вечеринке по случаю "Золотого глобуса". Несколько раз влюбленные сходились и расходились. Пока на День святого Валентина в 2018-м году Орландо наконец не сделал Кэти предложение. Свадьбу планировали на весну прошлого года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

В прошлом году в апреле Кэти объявила, что беременна. А в августе родила дочь, которую назвали Дэйзи Дав.