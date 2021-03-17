Кеті Перрі та Орландо Блум зіграли таємне весілля на Гаваях

Зараз Кеті і Орландо відпочивають на Гаваях, куди вирушили разом з сім'єю і друзями. З парою поїхав і син актора від Міранди Керр - 10-річний Флінн. По всій видимості, романтична і розслаблена обстановка зіграла свою роль, змусивши пару нарешті зробити рішучий крок. Але самі знаменитості поки що не встигли прокоментувати дану новину.

Кеті Перрі з обручкою (фото: скрін twitter.com/PageSix)

Нагадаємо, роман між Орландо Блумом і Кеті Перрі почався в січні 2016-го року на вечірці з нагоди "Золотого глобуса". Кілька разів закохані сходилися і расходились. Поки на День святого Валентина у 2018-му році Орландо нарешті не зробив Кеті пропозицію. Весілля планували на весну минулого року, але пандемія коронавіруса внесла свої корективи.

У минулому році в квітні Кеті оголосила, що вагітна. А в серпні народила дочку, яку назвали Дейзі Давши.