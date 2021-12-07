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Кейт Бекинсейл в платье невесты, Эмма Коррин в оригинальном костюме - как прошла церемония British Independent Film Awards

Автор: Ольга Турчаникова

На днях в Лондоне прошла 24-я церемония вручения премии British Independent Film Awards. Звездными гостями церемонии стали голливудская актриса Кейт Бекинсейл, звезда сериала "Корона" Эмма Коррин, исполнительница роли Джейн Эйр Рут Уилсон и многие другие.

Триумфатором вечера стал фильм Алима Кхана "После любви", который получил целых шесть наград. Кейт Бекинсейл была ведущей вечера, а также вручила часть наград.

На красной ковровой дорожке церемонии особенно выделились Кейт Бекинсейл, которая появилась в элегантном белом платье, похожем на свадебное, от Jenny Packham - любимого бренда Кейт Миддлтон. Рут Уилсон, которая выбрала темно-синий костюм из бархата. Эмма Коррин оказалась самой оригинальной - сиреневый костюм Marco Ribeiro был украшен необычным вырезом и синим воротником. Любуемся и другими гостями с церемонии.

Эмма Коррин (фото: instagram.com/bifa_film)

Лорин Аюфо (фото: instagram.com/bifa_film)Кейт Бекинсейл и Вас Дж. Морган (фото: instagram.com/bifa_film)Катрина Балф (фото: instagram.com/bifa_film)Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза (фото: instagram.com/bifa_film)Имоджен Путс и Джеймс Нортон (фото: instagram.com/bifa_film)

Гугу Мбата-Роу (фото: instagram.com/bifa_film)

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