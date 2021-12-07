Кейт Бекинсейл в платье невесты, Эмма Коррин в оригинальном костюме - как прошла церемония British Independent Film Awards

На красной ковровой дорожке церемонии особенно выделились Кейт Бекинсейл, которая появилась в элегантном белом платье, похожем на свадебное, от Jenny Packham - любимого бренда Кейт Миддлтон. Рут Уилсон, которая выбрала темно-синий костюм из бархата. Эмма Коррин оказалась самой оригинальной - сиреневый костюм Marco Ribeiro был украшен необычным вырезом и синим воротником. Любуемся и другими гостями с церемонии.

Эмма Коррин (фото: instagram.com/bifa_film)

Лорин Аюфо (фото: instagram.com/bifa_film) Кейт Бекинсейл и Вас Дж. Морган (фото: instagram.com/bifa_film) Катрина Балф (фото: instagram.com/bifa_film) Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза (фото: instagram.com/bifa_film) Имоджен Путс и Джеймс Нортон (фото: instagram.com/bifa_film)

Гугу Мбата-Роу (фото: instagram.com/bifa_film)