Кейт Миддлтон – 39: как герцогиня Кембриджская отмечает день рождения на карантине

В субботу, 9 января, Кейт Миддлтон отмечает 39-летие. Хоть герцогине Кембриджской и приходится встречать праздник на самоизоляции, ее поздравляют многочисленные поклонники в соцсетях, ведь для многих она давно стала иконой стиля и образцом для подражания.

По такому случаю на официальной странице в Instagram герцога и герцогини Кембриджских появилось фото Кейт в маске и элегатном темно-синем пальто, а также светлом кашемировом свитере. Она приветственно машет рукой в изящной перчатке.

"В последние месяцы дни рождения были совсем другими, и мы по-прежнему думаем обо всех, кто работает на передовой в это чрезвычайно сложное время", - идет речь в подписи под портретом именинницы.

Кейт Миддлтон отмечает день рождения на самоизоляции (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А вот на официальной странице королевской семьи в Instagram появились эмоциональные фото герцогини Кембриджской. Одно из них было сделано в сентябре прошлого года на встрече с группой скаутов Northolt Scout Group. Также на еще одном снимке можно увидеть Кетрин в компании Елизавета II во время посещения выставки цветов в Челси в 2019 году.

"Желаем герцогине Кембриджской счастливого дня рождения!" — говорится в подписи к фото.

На странице королевской семьи в фотоблоге появились яркие снимки именинницы Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Считается, что Уильям, Кейт и их трое детей остались в Анмер-Холле во время третьего карантина в Англии, проведя рождественский период в своей резиденции в Норфолке, где и встретила 39 день рождения именинница.

По словам друзей, герцог и герцогиня Кембриджские с детьми находятся на самоизоляции, а потому традиционно не смогут встретиться в день рождения Кейт с ее родителями – Кэрол и Майклом Миддлтонами, передает Vanity Fair. Как нельзя кстати для такого случая пригодятся видеозвонки, когда все родные смогут встретиться онлайн.

К тому же, тихое празднование в семейном кругу Кетрин куда более по душе, чем громкие приемы. "Кетрин не из тех, кто любит много суеты или большие вечеринки. Побыть с Уильямом и детьми - ее любимый способ провести день рождения", - отметил один из инсайдеров.

Напомним, что ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили рождественскую традицию.