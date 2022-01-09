Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете

9-го января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие. Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда.
Но если взглянуть на архивные снимки, становится ясно: в юности супруга принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прическами. И до всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти длинный путь.
Впрочем, за близость к народу мы и любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать!
Тонкие брови, пухлые щечки, волосы, небрежно собранные в хвост… На ранних фото из молодости Кейт Миддлтон выдает только очаровательная улыбка. Впрочем, даже «дикие» сочетания вещей, которыми грешила герцогиня до того, как стать всемирно известной иконой стиля, не способны скрыть неординарную личность. И даже на студенческих фото Кейт держит "королевскую" осанку. Убедитесь сами!
Кейт Миддлтон в молодости (фото: Getty Images)
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