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Кейт Міддлтон – 40: рідкісні фото герцогині з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте

Автор: RBC.UA

9-го січня Кейт Міддлтон відзначає своє 40-річчя. Ми звикли, що герцогиня Кембриджська завжди бездоганна – починаючи від манер до зовнішнього вигляду. І що з роками вона майже не змінюється. Здається, такою вона була завжди.

Але якщо поглянути на архівні знімки, стає ясно: в юності дружина принца Уільяма, як і всі, експериментувала зі стилем, макіяжем і зачісками. І до всім знайомої Кейт Міддлтон їй довелося пройти довгий шлях.

Втім, за близкість до народу ми і любимо Кейт. Милуємося найчарівнішими архівними фото, на яких її ледь можна впізнати!

Тонкі брови, пухкі щічки, волосся, недбало зібране в хвіст... На ранніх фото з молодості Кейт Міддлтон видає тільки чарівна посмішка. Втім, навіть "дикі" поєднання речей, якими грішила герцогиня до того, як стати всесвітньо відомою іконою стилю, не здатні приховати неординарну особистість. І навіть на студентських фото Кейт тримає "королівську" поставу. Переконайтеся самі!

Кейт Міддлтон в молодості (фото: Getty Images)

Раніше ми писали, які 7 слів заборонено вживати Кейт Міддлтон та іншим членам королівської сім'ї.

Також читайте про 5 найстильніших знаменитостей минулого року, за якими варто стежити в цьому.

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