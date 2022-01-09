Кейт Міддлтон – 40: рідкісні фото герцогині з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте

9-го січня Кейт Міддлтон відзначає своє 40-річчя. Ми звикли, що герцогиня Кембриджська завжди бездоганна – починаючи від манер до зовнішнього вигляду. І що з роками вона майже не змінюється. Здається, такою вона була завжди.

Але якщо поглянути на архівні знімки, стає ясно: в юності дружина принца Уільяма, як і всі, експериментувала зі стилем, макіяжем і зачісками. І до всім знайомої Кейт Міддлтон їй довелося пройти довгий шлях.

Втім, за близкість до народу ми і любимо Кейт. Милуємося найчарівнішими архівними фото, на яких її ледь можна впізнати!