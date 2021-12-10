Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми

На красочном снимке Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также их дети - принцы Джордж и Луи с принцессой Шарлоттой - запечатлены на фоне скалы. Фото было сделано ранее в этом году, во время семейной поездки в Иорданию.

Герцогиня одета в болотного оттенка платье, а ее супруг позирует в тенниске и шортах. Дочь пары, как истинная маленькая принцесса, примерила клетчатое платьице с пышной юбкой, а мальчики - по примеру папы, наряжены в футболки и шорты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Все члены знаменитой семьи выглядят счастливыми и довольными. А фанатов блога герцогов особенно привлек тот факт, что с момента публикации последних фото детей Кейт и Уильяма их наследники стали совсем большими.