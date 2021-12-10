Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися чарівним фото з дітьми, що помітно підросли

На барвистому знімку Кейт Міддлтон та принц Уільям, а також їхні діти - принци Джордж та Луї з принцесою Шарлоттою - відображені на тлі скелі. Фото було зроблено раніше цього року під час сімейної поїздки в Йорданію.

Герцогиня одягнена в болотяному відтінку сукню, а її чоловік позує в тенісці та шортах. Дочка пари, як справжня маленька принцеса, приміряла картату сукню з пишною спідницею, а хлопчики - за прикладом тата, вбрані у футболки та шорти.

Кейт Міддлтон та принц Уільям з дітьми (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Усі члени знаменитої сім'ї виглядають щасливими та задоволеними. А фанатів блогу герцогів особливо привабив той факт, що з моменту публікації останніх фото дітей Кейт та Уільяма їхні спадкоємці стали помітно більш дорослими.