Киевские панк-рокеры стали романтиками ради новой песни
Участники группы квіткіс показали лирик-видео на романтический трек "Па-па"
Киевская поп-панк группа квіткіс презентовала новый сингл. Песня "Па-па" – второй студийный релиз этой рок-команды с момента выхода их дебютного одноименного альбома.
К слову, трек "Па-па", вышедший на лейбле Violet Music, который работает с многими звездами украинского шоу-бизнеса, совершенно не похож на предыдущие аудиоработы музыкантов. Это отслеживается в тексте, саунде, качестве и общем настроении песни. На сегодняшний день – это самая лирическая композиция в активе киевлян.
"Чуть-чуть странно получилось. Ведь мы записывали эту песню сразу после окончания работы над своим дебютным лонгплеем. А он, если вы помните, концептуальный, быстрый и временами даже агрессивный. А "Па-па" – максимально лирическая композиция, пропитанная романтикой и любовью. Пускай и неразделенной", - рассказали музыканты в комментарии РБК-Украина.
Если сравнивать новинку с песнями из альбома "Квіткіс", то самая близкая по духу к ней, говорят парни, – "Мене вабить твій денс", которая уже успела полюбиться меломанам.
Добавим, что работа над новым синглом велась на студии Top Sound Records Андрея Томашенко. Саундпродюсером песни, как и предыдущих, снова выступил известный украинский музыкант, лидер формации Ульмо Три Константин Шелудько.
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Текст песни "Па-па":
Місто над головою звисло
Наче апокаліпсис
Вмить зламало хребта
Кров'ю захлинаюсь від болю
Метелики рвуться на волю
Мачетами рвуть живота
Ти казала па-па
Висне на шиї червоне намисто
Тонким зашморгом тисне
Мої муки тобі смакота
Стони розпадуться на йони
І рознесуть бджоли
Мед-пилок на твої уста
Ти казала па-па
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