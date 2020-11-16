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Киевские панк-рокеры стали романтиками ради новой песни

Автор: Lite

Участники группы квіткіс показали лирик-видео на романтический трек "Па-па"

Киевская поп-панк группа квіткіс презентовала новый сингл. Песня "Па-па" – второй студийный релиз этой рок-команды с момента выхода их дебютного одноименного альбома.

К слову, трек "Па-па", вышедший на лейбле Violet Music, который работает с многими звездами украинского шоу-бизнеса, совершенно не похож на предыдущие аудиоработы музыкантов. Это отслеживается в тексте, саунде, качестве и общем настроении песни. На сегодняшний день – это самая лирическая композиция в активе киевлян.

"Чуть-чуть странно получилось. Ведь мы записывали эту песню сразу после окончания работы над своим дебютным лонгплеем. А он, если вы помните, концептуальный, быстрый и временами даже агрессивный. А "Па-па" – максимально лирическая композиция, пропитанная романтикой и любовью. Пускай и неразделенной", - рассказали музыканты в комментарии РБК-Украина.

Если сравнивать новинку с песнями из альбома "Квіткіс", то самая близкая по духу к ней, говорят парни, – "Мене вабить твій денс", которая уже успела полюбиться меломанам.

Добавим, что работа над новым синглом велась на студии Top Sound Records Андрея Томашенко. Саундпродюсером песни, как и предыдущих, снова выступил известный украинский музыкант, лидер формации Ульмо Три Константин Шелудько.

Группа квіткіс выпустила новый сингл о невзаимной любви

Текст песни "Па-па":

Місто над головою звисло
Наче апокаліпсис
Вмить зламало хребта
Кров'ю захлинаюсь від болю
Метелики рвуться на волю
Мачетами рвуть живота

Ти казала па-па

Висне на шиї червоне намисто
Тонким зашморгом тисне
Мої муки тобі смакота
Стони розпадуться на йони
І рознесуть бджоли
Мед-пилок на твої уста

Ти казала па-па

Ранее мы писали, что певица Riya показала атмосферный клип на основе своего home video.

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