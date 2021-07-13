Киевские рокеры посвятили новые песни "молодым и горячим"

"Все мы с вами молодые и горячие. А если нет – то надо прямо сейчас такими стать (и дело далеко не в том, что сейчас разгар лета). Потому что молодость – это очень круто, молодость – это, собственно, и есть жизнь. И эта аксиома просто обязана глубоко запечатлеться в мозгу каждого", – комментируют релиз участники квіткіс и надеются, что их новые песни станут "маленькими катализаторами внутреннего омоложения" их слушателей.

Фото: участники группы квіткіс (Левко Капранов)

Уже традиционно работа над новыми песнями велась на студии одного из лидеров популярной группы Біла Вежа Андрея Томашенко Top Sound Records под руководством известного украинского мультиинструменталиста, основателя Ульмо Три Константина Шелудько.

Именно последнему, к слову, музыканты квіткіс обязаны "всевозможными прикольными электронными наворотами", которые стали уже "фишечкой" их треков.

Осторожно! В песнях присутствует ненормативная лексика!