Київські рокери присвятили нові пісні "молодим і гарячим"

"Усі ми з вами молоді і гарячі. А якщо ні – то треба прямо зараз такими стати (і справа далеко не у тому, що зараз розпал літа). Бо молодість – це дуже круто, молодість – це, власне, і є життя. Й ця аксіома просто зобов'язана глибоко закарбуватися у мозку кожного", – коментують реліз учасники квіткіс і сподіваються, що їхні нові пісні стануть "маленькими каталізаторами внутрішнього омолодження" їхніх слухачів.

Фото: учасники гурту квіткіс (Левко Капранов)

Уже традиційно робота над новими піснями велася на студії одного з лідерів популярного гурту Біла Вежа Андрія Томашенка Top Sound Records під керівництвом відомого українського мультиінструменталіста, засновника Ульмо Три Костянтина Шелудька.

Саме останньому, до слова, музиканти квіткіс завдячують "всілякими прикольними електронними наворотами", які стали уже "фішечкою" їхніх треків.

Обережно! У піснях присутня ненормативна лексика!