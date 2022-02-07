Ким Кардашьян и Канье Уэст разругались из-за детей

На днях ​​Канье выдал новую порцию обвинений против Ким Кардашьян. Уэст сказал, что хотел бы, чтобы его дети присоединились к нему в Чикаго, для просмотра баскетбольного матча, но его бывшая жена не позволила этого.

Ким не стала стоять в стороне и обвинила Уэста в постоянных нападках на нее в интервью и в социальных сетях. Она добавила, что развод сам по себе травматичен для детей, а Канье только усугубляет ситуацию из-за своих одержимости и манипуляций. И то, что он выносит происходящее на всеобщее обозрение, подавая в негативном ключе, лишь "причиняет всем боль". По словам Ким, расставаясь с Уэстом, она рассчитывала, что они будут по-прежнему воспитывать детей вместе, поддерживая друг друга.

Ранее, рэпер обвинял бывшую супругу в том, что она против его воли позволяет их общей дочери Норт пользоваться сетью ТикТок.

"Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать, если мою дочь поместили в [TikTok] против моей воли?" - написал он в Инстаграм.

У звездной пары, которая находится в самом разгаре развода, за семь лет брака родились четверо детей: восьмилетний Норт, шестилетний Сэйнт, четырехлетний Чикаго и двухлетний Псалм. .