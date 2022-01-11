Ким Кардашьян – королева сексуальных луков: топ-10 откровенных выходов звезды

Можно сколько угодно критиковать вкус и фигуру Ким Кардашьян, но в умении привлечь к себе внимание с ней не сравнится никто. Телезвезда и инста-дива давно освоила модные приемы, которые помогают уравновешивать пропорции фигуры и подчеркивать ее лучшие стороны. И теперь на любой красной дорожке звание самой соблазнительной знаменитости по праву принадлежит ей.
Предлагаем полюбоваться самыми сексуальными образами Ким Кардашьян, которые она демонстрировала на светских событиях.
Ким Кардашьян не так давно официально получила звание "Икона моды" – такой титул достался ей на церемонии People's Choice Awards 2021. Теперь она может смело продолжать эксперименты со стилем, не боясь испортить репутацию очередным эпатажным нарядом.
Впрочем, звезда никогда не вникала в слова хейтеров, следуя своему чутью, которое привело ее к многомиллионной армии фанатов и сотрудничеству с лучшими дизайнерами. Предлагаем вспомнить самые соблазнительные выходы Ким за последнее время.
Напомним, недавно Ким Кардашьян впервые отправилась в романтическое путешествие с молодым бойфрендом.
А ее экс-муж Канье Уэст подтвердил новый роман с Джулией Фокс.