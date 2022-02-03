Ким Кардашьян устроила пижамную вечеринку на частном самолете

Ким Кардашьян вместе с подругой Оливией Пирсон с помпой отпраздновали 34-летие актрисы Натали Халкро. Девушки переоделись и устроили вечеринку в розовых пижамах на борту частного самолета.

Ким отправилась в путешествие со своими подругами (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фотографиях девушки позировали в разных нарядах бренда SKIMS, которым владеет Кардашьян. Звезда реалити-шоу была одета в крошечный укороченный топ с короткими рукавами и шорты-боксеры, Оливия - в майку и леггинсы, а Натали - в укороченную майку и короткие шорты.

Закрывая пост, Ким сделала фотографию после пробуждения ото сна, с растрепанными волосами, раскинутыми руками и огромным зевком.

Ким в SKIMS на частном самолете (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Пижамная вечеринка в пижаме в честь дня рождения @nataliehalcro!!!! Люблю тебя, Нэт! Стань членом клуба "Гони или умри", - подписала свой пост телезвезда.