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Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике

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Турция, Вторник 07 сентября 2021 17:29
Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменских сбежала от холодного киевского сентября в жаркую Турцию, где у нее запланирован концерт. При этом певица успела также понежиться на пляже, а заодно и порадовать поклонников свежими фото в купальнике.

Жаркие кадры артистка разместила на своей странице в Instagram.

Настя позировала на территории отеля в раздельном купальнике с трендовым анималистичным принтом "корова". На одном из снимков она запечатлена боком, демонстрируя аппетитные ягодицы.

Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике

На другом же акцент сделан на пышный бюст знаменитости.

Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике

Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике с принтом коровы (фото: instagram.com/kamenskux)

"Гастроли", - лаконично подписала фото Каменских.

Поклонники Насти в комментариях отметили ее шикарную фигуру и соблазнительные формы и не стали скупиться на комплименты.

  • Шикарная
  • Красотка
  • Неотразимая и талантливая
  • Крашиха
  • Видно кое-что
  • Интересно, как Потап реагирует на столь частое расставание. Ещё и с такими фото. Ещё и когда стольким мужчинам нравится Настя
  • Классная
  • Купальник клевый
  • Попка огонь!
  • Уф, какая бейба

Напомним, ранее Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть и восхитила натуральной красотой.

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Настя Каменских
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