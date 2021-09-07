Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике

Настя Каменских сбежала от холодного киевского сентября в жаркую Турцию, где у нее запланирован концерт. При этом певица успела также понежиться на пляже, а заодно и порадовать поклонников свежими фото в купальнике.

Жаркие кадры артистка разместила на своей странице в Instagram.

Настя позировала на территории отеля в раздельном купальнике с трендовым анималистичным принтом "корова". На одном из снимков она запечатлена боком, демонстрируя аппетитные ягодицы.

На другом же акцент сделан на пышный бюст знаменитости.

Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике с принтом коровы (фото: instagram.com/kamenskux)

"Гастроли", - лаконично подписала фото Каменских.

Поклонники Насти в комментариях отметили ее шикарную фигуру и соблазнительные формы и не стали скупиться на комплименты.