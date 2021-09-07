Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику
Настя Каменських втекла від холодного Київського вересня в жарку Туреччину, де у неї запланований концерт. При цьому співачка встигла також поніжитися на пляжі, а заодно і порадувати шанувальників свіжими фото в купальнику.
Спекотні кадри артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Настя позувала на території готелю в роздільному купальнику з трендовим анімалістичним принтом "корова". На одному зі знімків вона відображена боком, демонструючи апетитні сідниці.
На іншому ж акцент зроблений на пишний бюст знаменитості.
Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику з принтом корови (фото: instagram.com/kamenskux)
"Гастролі", - лаконічно підписала фото Каменських.
Шанувальники Насті в коментарях відзначили її шикарну фігуру і спокусливі форми і не стали скупитися на компліменти.
- Шикарна
- Красуня
- Чарівна і талановита
- Крашиха
- Видно дещо
- Цікаво, як Потап реагує на настільки часте розставання. Ще й з такими фото. Ще й коли стільком чоловікам подобається Настя
- Класна
- Купальник кльовий
- Попка вогонь!
- Уф, яка бейба
Нагадаємо, раніше Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розохотила мережу і захопила натуральною красою.