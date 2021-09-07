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Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику

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Туреччина, Вівторок 07 вересня 2021 17:29
Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменських втекла від холодного Київського вересня в жарку Туреччину, де у неї запланований концерт. При цьому співачка встигла також поніжитися на пляжі, а заодно і порадувати шанувальників свіжими фото в купальнику.

Спекотні кадри артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала на території готелю в роздільному купальнику з трендовим анімалістичним принтом "корова". На одному зі знімків вона відображена боком, демонструючи апетитні сідниці.

Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику

На іншому ж акцент зроблений на пишний бюст знаменитості.

Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику

Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику з принтом корови (фото: instagram.com/kamenskux)

"Гастролі", - лаконічно підписала фото Каменських.

Шанувальники Насті в коментарях відзначили її шикарну фігуру і спокусливі форми і не стали скупитися на компліменти.

  • Шикарна
  • Красуня
  • Чарівна і талановита
  • Крашиха
  • Видно дещо
  • Цікаво, як Потап реагує на настільки часте розставання. Ще й з такими фото. Ще й коли стільком чоловікам подобається Настя
  • Класна
  • Купальник кльовий
  • Попка вогонь!
  • Уф, яка бейба

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розохотила мережу і захопила натуральною красою.

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