Як у Кім: Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику

Настя Каменських втекла від холодного Київського вересня в жарку Туреччину, де у неї запланований концерт. При цьому співачка встигла також поніжитися на пляжі, а заодно і порадувати шанувальників свіжими фото в купальнику.

Спекотні кадри артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала на території готелю в роздільному купальнику з трендовим анімалістичним принтом "корова". На одному зі знімків вона відображена боком, демонструючи апетитні сідниці.

На іншому ж акцент зроблений на пишний бюст знаменитості.

Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику з принтом корови (фото: instagram.com/kamenskux)

"Гастролі", - лаконічно підписала фото Каменських.

Шанувальники Насті в коментарях відзначили її шикарну фігуру і спокусливі форми і не стали скупитися на компліменти.