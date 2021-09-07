Как у Ким: Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в трендовом купальнике

Настя Каменских сбежала от холодного киевского сентября в жаркую Турцию, где у нее запланирован концерт. При этом певица успела также понежиться на пляже, а заодно и порадовать поклонников свежими фото в купальнике.
Жаркие кадры артистка разместила на своей странице в Instagram.
Настя позировала на территории отеля в раздельном купальнике с трендовым анималистичным принтом "корова". На одном из снимков она запечатлена боком, демонстрируя аппетитные ягодицы.
На другом же акцент сделан на пышный бюст знаменитости.
Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике с принтом коровы (фото: instagram.com/kamenskux)
"Гастроли", - лаконично подписала фото Каменских.
Поклонники Насти в комментариях отметили ее шикарную фигуру и соблазнительные формы и не стали скупиться на комплименты.
Напомним, ранее Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть и восхитила натуральной красотой.