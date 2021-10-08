"Клеила" на глазах: Полякова рассказала, как Могилевская отбивала у нее мужа и пожаловалась на Билык

Оля решила рассказать, как однажды коллега Наталья Могилевская пыталась отбить ее мужа Вадима.

"Могилевская, су*ка, моего мужа клеила у меня на глазах", - пожаловалась Оля Маше.

Она решила поделиться деталями произошедшего и призналась, что такое наблюдалось не один раз.

По словам Оли, Наталья открыто флиртовала с ее мужем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Смотри, как она это делала. Подошла и говорит: "У вас такой красивый пиджак, он вам так идет!". А я говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора идти!". Не то чтобы я приревновала, но ее поведение… Она потом продолжила у Пермана на день рождении (украинский продюсер и директор ДК "Украина" в Киеве Сергей Перман – ред.), хорошо, что я уехала", - возмутилась Королева ночи.

Этот инцидент не повлиял на отношения певиц. Они по-прежнему нормально общаются, зато муж Поляковой обрадовался, что звездная жена его приревновала.

Неприятный случай у Поляковой приключился с Ириной Билык. По словам Оли, коллега как-то решила сдать ее мужу и рассказала, где и с кем видела Королеву ночи.

Оля рассказала, как ее "подставила" Ирина Билык

"Мы были с Мишей (Михаил Ясинский – продюсер Поляковой, - ред.) в компании одного политика, и там была Ира Билык. Она решила рассказать моему мужу на светском мероприятии: "А Оля ваша была там-то, там-то и там-то". Слава Богу, что он знает. А если бы у меня роман был какой-то? Ирку я люблю, и Наташку я люблю, но вы, су*ки!" – заявила в камеру Полякова.