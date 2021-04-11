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Клеопатра! Каменских в экстрамини из-за шторма засветила больше, чем положено

Автор: Lite

Настя Каменских спонтанно улетела в Мексику с мамой Лидией Петровной и подругами, а также коллегами, чем очень расстроила мужа Потапа. Но у девушки были на это веские причины – ей понадобилась срочная перезагрузка после приступа панических атак, к тому же она решила снимать реалити о своей жизни "Девочки рулят". Так, певица делится атмосферными кадрами у океана и интригует поклонников.

На странице в Instagram Настя опубликовала свежие кадры, сделанные во время шторма.

На фоне грозового неба и неспокойной бескрайней водной стихии певица позирует в легком цветастом платье-мини. Порывы ветра так и норовят поднять подол наряда повыше, но Настя наслаждается моментом и полностью отдается всепоглощающему чувству радости от единения с природой.

"Мне так много хочется рассказать тебе, море", - сделала признание бескрайней водной стихии певица.

Настя порезвилась на пляже в коротком платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники вновь за говорили об отсутствии обручального кольца на пальце артистки – этот факт обеспокоил их и бросился в глаза благодаря недавним снимкам Насти вместе с оператором Романом, который помогает звезде снимать ее реалити. Многие посчитали кадры живыми и сделали артистке комплименты.

  • Настя, очень круто
  • Такие красивые фото "из жизни". Чудесно выглядите
  • Как картина
  • Шикарные ноги
  • Красотка! Клеопатра! Успешная и неповторимая певица!
  • О, вы тут настоящая
  • Настя, крутое платье
  • Самая, самая классненькая в мире
  • Настя, почему вы одна? И без обручального кольца?
  • Ух, хороша, чертовка

Напомним, что Настя наслаждается отдыхом у океана и демонстрирует аппетитные формы.

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Новости Украины Настя Каменских
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