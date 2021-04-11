Клеопатра! Каменских в экстрамини из-за шторма засветила больше, чем положено

На фоне грозового неба и неспокойной бескрайней водной стихии певица позирует в легком цветастом платье-мини. Порывы ветра так и норовят поднять подол наряда повыше, но Настя наслаждается моментом и полностью отдается всепоглощающему чувству радости от единения с природой.

"Мне так много хочется рассказать тебе, море", - сделала признание бескрайней водной стихии певица.

Настя порезвилась на пляже в коротком платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники вновь за говорили об отсутствии обручального кольца на пальце артистки – этот факт обеспокоил их и бросился в глаза благодаря недавним снимкам Насти вместе с оператором Романом, который помогает звезде снимать ее реалити. Многие посчитали кадры живыми и сделали артистке комплименты.