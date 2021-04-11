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Клеопатра! Каменських екстраміні через шторм засвітила більше, ніж належить

Автор: Lite

Настя Каменських спонтанно полетіла в Мексику з мамою Лідією Петрівною і подругами, а також колегами, чим дуже засмутила чоловіка Потапа. Але у дівчини були на це вагомі причини – їй знадобилося термінове перезавантаження після нападу панічних атак, до того ж вона вирішила знімати реаліті про життя "Дівчата рулять". Так, співачка ділиться атмосферними кадрами біля океану і інтригує шанувальників.

На сторінці в Instagram Настя опублікувала свіжі кадри, зроблені під час шторму.

На тлі грозового неба і неспокійної безкрайньої водної стихії співачка позує у легкій квітчастій сукні-міні. Пориви вітру так і норовлять підняти поділ вбрання вище, але Настя насолоджується моментом і повністю віддається всеохоплюючому почуттю радості від єднання з природою.

"Мені так багато хочеться розповісти тобі, море", - зробила визнання безкрайньої водної стихії співачка.

Настя позувала на пляжі в короткій сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники знову почали говорити про відсутність обручки на пальці артистки – цей факт стурбував їх і кинувся в очі завдяки недавнім знімків Насті разом з оператором Романом, який допомагає зірці знімати її реаліті. Багато з них порахували кадри живими і зробили артистці компліменти.

  • Настя, дуже круто
  • Такі гарні фото "з життя". Чудово виглядаєте
  • Як картина
  • Шикарні ноги
  • Красуня! Клеопатра! Успішна і неповторна співачка!
  • О, ви тут справжня
  • Настя, круте плаття
  • Найнайкласніша в світі
  • Настя, чому ви одна? І без обручки?
  • Ух, гарна

Нагадаємо, що Настя насолоджується відпочинком біля океану і демонструє апетитні форми.

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Новини України Настя Каменських
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