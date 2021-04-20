Климакофобия и не только: Наталья Могилевская впервые рассказала о своих страхах

Наталья сопроводила публикацию снимком в стильном стритстайл образе - она позирует в джинсах-клеш, черной майке и кожаной черной куртке, а также лаковых босоножках на платформе. Исполнительница сидит на бетонных ступеньках, держа в руках журнал и пристально глядя в объектив.

Наталья Могилевская очаровала стильным луком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская призналась, что страдает несколько необычным страхом - климакофобией.

"Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку. На "Танцах" для меня было мучением выход пар на паркет. Почему? Я в детстве упала и разбила голову. Пятилетнюю девочку зашивали", - поделилась певица.

Кроме того, теперь появился еще и страх высоты.



"А ещё акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было", - рассказала артистка.

В комментариях фолловеры принялись рассказывать Наталье о своих страхах, не забывая и о комплиментах для нее.