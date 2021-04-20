UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Климакофобия и не только: Наталья Могилевская впервые рассказала о своих страхах

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская во время локдауна стала больше общаться с поклонниками в сети и делиться с ними историями о себе. На этот раз звезда откровенно рассказала о своих страхах и фобиях.

Как отметила артистка в Instagram, она раньше никогда об этом не говорила.

Наталья сопроводила публикацию снимком в стильном стритстайл образе - она позирует в джинсах-клеш, черной майке и кожаной черной куртке, а также лаковых босоножках на платформе. Исполнительница сидит на бетонных ступеньках, держа в руках журнал и пристально глядя в объектив.

Наталья Могилевская очаровала стильным луком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская призналась, что страдает несколько необычным страхом - климакофобией.

"Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку. На "Танцах" для меня было мучением выход пар на паркет. Почему? Я в детстве упала и разбила голову. Пятилетнюю девочку зашивали", - поделилась певица.

Кроме того, теперь появился еще и страх высоты.

"А ещё акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было", - рассказала артистка.

В комментариях фолловеры принялись рассказывать Наталье о своих страхах, не забывая и о комплиментах для нее.

  • На "Танцях" ви були на висоті, в прямому і переносному значенні
  • Красотка
  • У нас с вами одинаковые фобии
  • Красавица очаровашка!
  • Очень красиво и стильно
  • Шикарная
  • Не пойти на концерт Натальи Могилевской
  • Наташа, в инстаграмме вы для меня открылись другой - иначе, глубже
  • Огонь

Ранее мы сообщали, что Наталья Могилевская начала новую жизнь - звезду застукали со статным красавцем, а также она переехала в новые апартаменты в Киеве на левом берегу Днепра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
Читайте также
45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем
Ищу радость и облегчение: Могилевская рассказала, как проходит ее день в локдаун
Прогноз погоды