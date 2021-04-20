Клімакофобія і не тільки: Наталя Могилевська вперше розповіла про свої страхи

Наталія супроводила публікацію знімком у стильному стритстайл образі - вона позує в джинси-кльош, чорній майці і чорній шкіряній куртці, а також лакових босоніжках на платформі. Виконавиця сидить на бетонних сходах, тримаючи в руках журнал і пильно дивлячись в об'єктив.

Наталя Могилевська зачарувала стильним луком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська зізналася, що страждає дещо незвичним страхом - клімакофобією.

"Ніколи раніше не розповідала, що у мене клімакофобія. Я боюся високих сходів. Кожен раз, коли режисери придумують мені зоряний спуск на сцені з піднебесся, я змушена відмовитися і вийти як зазвичай збоку. На "Танцях" для мене було мукою вихід пар на паркет. Чому? Я в дитинстві впала і розбила голову. П'ятирічну дівчинку зашивали", - поділилася співачка.

Крім того, тепер з'явився ще й страх висоти.



"А ще акрофобія, я страшенно почала боятися висоти. Раніше такого зі мною не було", - розповіла артистка.

В коментарях фолловери почали розповідати Наталі про свої страхи, не забуваючи і про компліменти для неї.