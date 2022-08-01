"Коли я": слушайте новое творение SHADU и MEYER

"Мне очень понравился припев песни SHADU, когда я работал над оригиналом, и я сразу поймал идею в голове, как это сделать, поэтому я решил, не теряя времени, написать ремикс", - рассказывает MEYER.

По словам автора ремикса, музыка - это та движущая сила, которая добавляет положительных эмоций каждому.

"Музыка несет свет людям, дарит эмоции и желание танцевать, а ритм и танцы - это жизнь, а жизнь - это победа Украины над оккупантами. Верим в победу, вдохновляясь песнями украинских артистов!" - резюмировал саундпродюсер.