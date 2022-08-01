UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Коли я": слушайте новое творение SHADU и MEYER

SHADU и MEYER (фото: пресс-служба артистки)
Автор: Lite

Украинский исполнитель и саунд-продюсер MEYER создал обновленную версию песни "Коли я" певицы SHADU. Именно эта песня стала переломной в карьере артистки, ведь песня откликнулась в сердцах меломанов.

За первую неделю премьеры трек стал популярным во многих странах, в частности в Грузии.

"Мне очень понравился припев песни SHADU, когда я работал над оригиналом, и я сразу поймал идею в голове, как это сделать, поэтому я решил, не теряя времени, написать ремикс", - рассказывает MEYER.

По словам автора ремикса, музыка - это та движущая сила, которая добавляет положительных эмоций каждому.

"Музыка несет свет людям, дарит эмоции и желание танцевать, а ритм и танцы - это жизнь, а жизнь - это победа Украины над оккупантами. Верим в победу, вдохновляясь песнями украинских артистов!" - резюмировал саундпродюсер.

Ранее мы писали, что украинская певица ехала на митинг, но застряла на границе.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса