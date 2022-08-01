RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Коли я": слухайте нове творіння SHADU і MEYER

SHADU і MEYER (фото: прес-служба артистки)
Автор: Lite

Український виконавець та саунд-продюсер MEYER створив оновлену версію пісні "Коли я" співачки SHADU. Саме ця пісня стала переломною в кар’єрі артистки, адже пісня відгукнулась у серцях меломанів.

За перший тиждень прем’єри трек став популярним у багатьох країнах, зокрема у Грузії.

"Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і я відразу зловив ідею в голові, як це зробити, тому я вирішив, не гаючи часу, написати ремікс", - розповідає MEYER.

За словами автора реміксу, музика - це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.

"Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці - це життя, а життя - це перемога України над окупантами. Віримо у перемогу, надихаючись піснями українських артистів!" - резюмував саундпродюсер.

Раніше ми писали, що українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу