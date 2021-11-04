Кольцо за 500 тысяч и тайные знаки: Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Трэвисом Скоттом

Подарок для Кайли Дженнер и ее дочери от Трэвиса (фото: instagram.com/kyliejenner)

Подписчики тут же сделали вывод, что Трэвис решил повести свою беременную возлюбленную под венец. И хотя пара не стала отвечать им, высказались инсайдеры. По их словам, слухи о свадьбе Кайли и Трэвиса преувеличены. "Предположения совершенно не соответствуют действительности. Они не помолвлены", - рассказал источник.

Кайли Дженнер с Трэвисом и их дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что даже это не убедило фанатов в обратном, в сети продолжают обсуждать возможную помолвку влюбленных. Свое слово сказали и эксперты по ювелирным изделиям. Они считают, что парные бриллиантовые кольца несут особый смысл и отражают любовь и вечную связь. Так что подарок явно не случайныйэ