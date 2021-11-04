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Кільце за 500 тисяч і таємні знаки: Кайлі Дженнер спровокувала чутки про заручини з Тревісом Скоттом

Автор: Юлія Бойко

Днями Кайлі Дженнер викликала в мережі бурхливі розмови про своє майбутнє весілля. І хоча сама вагітна знаменитість заяв не робила, фанати впевнені - Кайлі і її коханий Тревіс Скотта заручені.

Так, американський репер вирішив побалувати Кайлі Дженнер і їх 3-річну дочку Стормі дорогими подарунками. Він підніс своїм дівчаткам пару однакових кілець. Кільце Кайлі з грушоподібними 5-каратними діамантами оцінюється в приблизно 500 000 доларів. Кільце малятка прикрашають Діаманти в 1,2 карата. Його експерти оцінюють приблизно в 100-120 000 доларів.

Щаслива Кайлі опублікувала фото шикарного презента в Instagram, написавши: "Татко подарував нам однакові кільця".

Подарунок для Кайлі Дженнер та її дочки від Тревіса (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фоловери тут же зробили висновок, що Тревіс вирішив повести свою вагітну кохану під вінець. І хоча пара не стала відповідати їм, висловилися інсайдери. За їхніми словами, чутки про весілля Кайлі і Тревіса перебільшені. "Припущення абсолютно не відповідають дійсності. Вони не заручені", - розповіло джерело.

Кайлі Дженнер з Тревісом та їх дочкою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що навіть це не переконало фанатів у зворотному, в мережі продовжують обговорювати можливі заручини закоханих. Своє слово сказали і експерти з ювелірних виробів. Вони вважають, що парні діамантові кільця несуть особливий сенс і відображають любов і вічний зв'язок. Так що подарунок явно не випадковий.

Раніше ми писали, що Хейлі Бібер розповіла про хворобу чоловіка та сімейні труднощі.

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