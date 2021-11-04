Кільце за 500 тисяч і таємні знаки: Кайлі Дженнер спровокувала чутки про заручини з Тревісом Скоттом

Подарунок для Кайлі Дженнер та її дочки від Тревіса (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фоловери тут же зробили висновок, що Тревіс вирішив повести свою вагітну кохану під вінець. І хоча пара не стала відповідати їм, висловилися інсайдери. За їхніми словами, чутки про весілля Кайлі і Тревіса перебільшені. "Припущення абсолютно не відповідають дійсності. Вони не заручені", - розповіло джерело.

Кайлі Дженнер з Тревісом та їх дочкою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що навіть це не переконало фанатів у зворотному, в мережі продовжують обговорювати можливі заручини закоханих. Своє слово сказали і експерти з ювелірних виробів. Вони вважають, що парні діамантові кільця несуть особливий сенс і відображають любов і вічний зв'язок. Так що подарунок явно не випадковий.