В комбинезоне-сетке и лаковых микрошортах: Дорофеева соблазнила жаркими образами в сольном клипе

Надя Дорофеева долго интриговала поклонников тизерами своей дебютной сольной работы на песню "gorit". И вот, наконец, выпустила клип и устроила по этому поводу грандиозную онлайн-вечеринку и премьерный показ в звездной кругу. 19 ноября Надя закотила масштабную презентацию в прямом эфире в популярных соцсетях и на плтформах - на YouTube, в Instagram и TikTok.

В зрелищном видео она сменила несколько оригинальных образов, демонстрируя свою сексуальность и волнительные изгибы.

Певица примеряла лаковый откровенный комплект – черный глянцевый лиф, куртку и ультракороткие шорты.

Надя Дорофеева показала образ в лаковом комлекте (фото: instagram.com/nadya.do.do)

На другом кадре Надя предстала в соблазнительном молочном ансамбле - боди и оригинальных брюках-чулках. Она дополнила образ массивными ботинками и поясом с кожаными подтяжками и неординарным декоративным элементом от Louis Vuitton.

Надя примеряла соблазнительный комбинезон, оголивший бедра (фото: instagram.com/nadya.do.do)

Еще один горячий лук – облегающий сетчатый комбинезон-"кольчуга", подчеркнувший волнительные изгибы звезды.

Надя облачилась в комбинезон-кольчугу, повторяющий ее изгибы (фото: instagram.com/nadya.do.do)

Артистка немного рассказала об идее клипа и ее воплощении в жизнь. "Клип "gorit" – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику, стиль и музыку новой DOROFEEVA", - заявила певица.

Надя вспомнила, как отметила свой сольный дебют. "Вместе с мужем Вовой Дантесом мы пригласили домой друзей – Потапа и Ирину Горовую, Дашу и Мишу Кацуриных, Яна Гордиенко. Я приняла звонки-поздравления от Позитива, Вани Дорна и Саши Гудкова. А настоящим сюрпризом для меня стало появление MONATIK и Веры Брежневой!" - поделилась внушительным списком звездных гостей артистка.

Надя Дорофеева устроила вечеринку в честь премьеры сольного клипа (фото: instagram.com/yan_gordienko)

"Трек "gorit" – песню о моих чувствах и эмоциях от мгновения, когда встречая свою любовь, ты не понимаешь, продлится ваша встреча только до утра или, может быть, это навсегда?! В тексте звучит оголенная девичья душа, которая решает отдаться моменту и не думать ни о чем", - раскрыла смысл своей дебютной композиции звезда.

К слову, песню Надя написала в соавторстве с Потапом. Также звезда призналась, что практически закончила сольный альбом и ей не терпеться представить его на суд общественности.

Надя Дорофеева представила первую сольную работу

Напомним, что ранее Надя Дорофеева кардинально cменила цвет волос и стала блондинкой.