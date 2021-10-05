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В комбинезоне и на шпильках: 46-летняя Ева Лонгория восхитила точеной фигурой

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Вторник 05 октября 2021 21:20
В комбинезоне и на шпильках: 46-летняя Ева Лонгория восхитила точеной фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория украсила обложку издания Entrepreneur. В съемке она предстала в стильном комбинезоне, который подчеркнул ее стройную фиугуру.

Фото звезда запостила в своем аккаунте.

"Для меня большая честь быть изображенным на обложке журнала @enterprmer "Влиятельные женщины" вместе с лидерами и творцами перемен, которые вдохновляют меня каждый день!", - написала Лонгория в своем блоге.

Звезда позирует на обложке в стильном и соблазнительном образе. Его составили песочного оттенка комбинезон с накладными карманами на груди и поясом на талии, а также бежевые туфли на высоких шпильках. Еве сделали объемную укладку, а также яркий макияж. Она сидит на высоком кресле, закинув высоко длинные ноги.

В комбинезоне и на шпильках: 46-летняя Ева Лонгория восхитила точеной фигуройЕва Лонгория на обложке (фото: instagram.com/evalongoria)

В сети фото Евы вызвало настоящий ажиотаж: фанаты любуются совершенной фигурой Лонгории, а также называют ее иконой стиля. "Прекрасная женщина, вдохновение", "Королева", "Так красива", "Оправдано", - пишут ей фолловеры.

Напомним, ранее Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировок.

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