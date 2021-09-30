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В велосипедках и топе: 46-летняя Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировок

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США, Четверг 30 сентября 2021 17:33
В велосипедках и топе: 46-летняя Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировок Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория обожает активный образ жизни. 46-летняя знаменитость не упускает возможности потренироваться в спортзале, попрыгать на батуте или отправиться на пилатес. И результаты не заставляют себя ждать.

Несколько часов назад активная мамочка показала новое фото с сыном, но все поклонники также не могли отвести глаз от ее точеной фигуры.

Ева идет за руку с сыном Санти, которому в этом году исполнилось 3 года, к самолету. По всей видимости, семья выбралась в путешествие. Звездная мама одета в черные велосипедки и топ, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру. Дополнили наряд черная бейсболка и кроссовки. Выглядит знаменитость отлично, чем тут же привлекла внимание фанатов. Упругие ягодицы, тонкая талия, стройные ноги - все это невероятно впечатлило ее фолловеров. Они отметили, что Ева - их лучший мотиватор.

В велосипедках и топе: 46-летняя Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировок

В велосипедках и топе: 46-летняя Ева Лонгория показала результат своих спортивных тренировокЕва Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Санти Лонгория одела в черный трикотажный костюмчик и белые кроссовки. Также малыш прихватил с собой вместительный рюкзак.

"Я поеду с тобой куда угодно", - написала Ева под снимком, умилив фанатов.

Ранее мы писали, что Ева Лонгория показала, как носить брюки-палаццо.

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