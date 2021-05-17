Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены Алины

Казалось, что в семье он безмерно счастлив и не хочет лишний раз никого посвящать в свои любовные дела. Поэтому новость о том, что брак Андре распался , стала громом среди ясного неба.

Андре Тан - один из самых популярных дизайнеров в Украине - всегда старался делать акцент на своей работе. А вот личная жизнь модельера оставалась личной.

Андре Тан с молодости был увлечен карьерой, а романы предпочитал заводить негромкие. Известно лишь, что в молодости он встречался с брюнеткой по имени Кристина Шишпор: пара вместе появлялась на светских ивентах и казалась весьма гармоничной. Но в 2010-м влюбленные расстались. После этого Андре заявил, что его интересует продвижение в карьере, а на личную жизнь времени нет.

Однако спустя некоторое время в прессу все же просочилась информация, что сердце Тана несвободно. Причем о новой девушке модельера не знали даже близкие друзья. В 2012-м году пара сыграла свадьбу, и поклонники наконец узнали избранницу маэстро. Ею стала Алина Харечко - бизнес-леди, директор Маркетинговой школы Be First и владелица рекламного агентства.

Андре Тан и его бывшая жена Алина (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Роскошную свадьбу пара устроила на Мальдивах, причем вновь постаралась сделать торжество максимально закрытым. Как стало известно позже, влюбленные хотели остаться вдвоем, чтобы насладиться своими чувствами. Спустя 3 года у пары родилась дочь София.

Как и следовало ожидать, Андре Тан и его жена относятся к категории родителей, которые не стремятся популяризировать ребенка в сети. Пара делает все возможное, чтобы уберечь девочку от публичности, пока она сама не решит, хочет ли этого. Сам он называл ее не иначе, чем "главное достижение своей жизни".

Пара рассталась мирно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Ее рождение было очень долгожданным и очень осознанным для нас. Я готовился, волновался, ждал возможности ее увидеть и взять на руки, обнять. Ждал так сильно, как никогда и ничего до этого", - говорил Андре.

Известно, что она очень творческий человек и унаследовала от отца художественный талант. Впрочем, становиться дизайнером девочка не намерена.

Андре Тан не показывает свою дочь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Я горжусь, что моя девочка мечтает стать конструктором самолетов. Не моделью, не дизайнером - конструктором. И планирует изобрести нескучные самолеты, в которых пассажирам было бы весело путешествовать по миру. А для меня главное - чтобы она занималась тем, чем хочет. Я помогу ей во всем", - подытожил счастливый отец.

За все 9 лет совместно жизни пара не дала повода сомневаться в крепости своих отношений. Андре Тан и Алина жили в гармонии, а потому легко сумели найти общий язык при расставании. Причиной развода, тем не менее, стали конфликты, которые возникли на фоне запуска личного бизнеса Алины Харечко, бренда одежды Home Wings.

В итоге дизайнер оставил экс-жене большой дом, машину и обязался ежемесячно выплачивать алименты на воспитание 5-летней дочери.

Алина Харечко с благодарностью относится к бывшему мужу (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Наша история подошла к концу, - написал в соцсети дизайнер. - Но мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку-дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои сумасшедшие идеи и безгранично верила в меня. Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность". "Я тебя тоже за все благодарю", - добавила комментарий к посту Алина Харечко.