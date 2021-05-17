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Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены Алины

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 13:58
Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены Алины Андре Тан с бывшей женой Алиной (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Андре Тан - один из самых популярных дизайнеров в Украине - всегда старался делать акцент на своей работе. А вот личная жизнь модельера оставалась личной.

Казалось, что в семье он безмерно счастлив и не хочет лишний раз никого посвящать в свои любовные дела. Поэтому новость о том, что брак Андре распался, стала громом среди ясного неба.

Мы решиил вспомнить, какой была история любви дизайнера и его жены.

Андре Тан с молодости был увлечен карьерой, а романы предпочитал заводить негромкие. Известно лишь, что в молодости он встречался с брюнеткой по имени Кристина Шишпор: пара вместе появлялась на светских ивентах и казалась весьма гармоничной. Но в 2010-м влюбленные расстались. После этого Андре заявил, что его интересует продвижение в карьере, а на личную жизнь времени нет.

Однако спустя некоторое время в прессу все же просочилась информация, что сердце Тана несвободно. Причем о новой девушке модельера не знали даже близкие друзья. В 2012-м году пара сыграла свадьбу, и поклонники наконец узнали избранницу маэстро. Ею стала Алина Харечко - бизнес-леди, директор Маркетинговой школы Be First и владелица рекламного агентства.

Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены Алины

Андре Тан и его бывшая жена Алина (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Роскошную свадьбу пара устроила на Мальдивах, причем вновь постаралась сделать торжество максимально закрытым. Как стало известно позже, влюбленные хотели остаться вдвоем, чтобы насладиться своими чувствами. Спустя 3 года у пары родилась дочь София.

Как и следовало ожидать, Андре Тан и его жена относятся к категории родителей, которые не стремятся популяризировать ребенка в сети. Пара делает все возможное, чтобы уберечь девочку от публичности, пока она сама не решит, хочет ли этого. Сам он называл ее не иначе, чем "главное достижение своей жизни".

Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены Алины

Пара рассталась мирно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Ее рождение было очень долгожданным и очень осознанным для нас. Я готовился, волновался, ждал возможности ее увидеть и взять на руки, обнять. Ждал так сильно, как никогда и ничего до этого", - говорил Андре.

Известно, что она очень творческий человек и унаследовала от отца художественный талант. Впрочем, становиться дизайнером девочка не намерена.

Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены АлиныАндре Тан не показывает свою дочь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Я горжусь, что моя девочка мечтает стать конструктором самолетов. Не моделью, не дизайнером - конструктором. И планирует изобрести нескучные самолеты, в которых пассажирам было бы весело путешествовать по миру. А для меня главное - чтобы она занималась тем, чем хочет. Я помогу ей во всем", - подытожил счастливый отец.

За все 9 лет совместно жизни пара не дала повода сомневаться в крепости своих отношений. Андре Тан и Алина жили в гармонии, а потому легко сумели найти общий язык при расставании. Причиной развода, тем не менее, стали конфликты, которые возникли на фоне запуска личного бизнеса Алины Харечко, бренда одежды Home Wings.

В итоге дизайнер оставил экс-жене большой дом, машину и обязался ежемесячно выплачивать алименты на воспитание 5-летней дочери.

Конец сказки: история любви Андре Тана и его бывшей жены АлиныАлина Харечко с благодарностью относится к бывшему мужу (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Наша история подошла к концу, - написал в соцсети дизайнер. - Но мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку-дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои сумасшедшие идеи и безгранично верила в меня. Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность". "Я тебя тоже за все благодарю", - добавила комментарий к посту Алина Харечко.

Также мы писали о самом странном сочетании этого лета, который Андре Тан назвал трендом.

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