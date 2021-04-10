Конфликты с мамой и мысли о разводе: Дмитрий Ступка откровенно рассказал о своем браке

"Любил девушек разных. Ты не можешь быть постоянно с одним человеком, он, как ни крути, тебе надоедает. Это потом проходит с годами. Когда ты уже наездился. Знаете, это как спортивные машины. Они разные, на каждой машине хочется поездить. Ты уже поездил на такой машине, ты знаешь, как едет Lamborghini, Ferrari, и ты потом уже идешь к своим Жигулям, и остаешься на них", - неоднозначно заявил Дмитрий.

Решение Ступки взять в жены Полину Логунову, с которой он встречался всего полгода, шокировало его семью.

"Говорят: "Куда ты лезешь, с кем ты женишься, ты ее не знаешь. Зачем оно тебе надо?!" - поделился актер.

Однако это не остановило Дмитрия, который очень хотел стать отцом.

"Я не знал, что будет потом, смогу ли я вообще делать детей. Полину я знал давно заочно, мы общались. А потом решили, почему тянуть? Она хотела ребенка, я хотел, и мы организовались и сделали ребенка", - пояснил Ступка.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова обожают дочь Богдану (фото: instagram.com/stupka777)

Вместе они уже пять лет, воспитывают дочь Богдану. Но супруга актера так и не смогла найти общий язык со своей свекровью.

"С мамой они как-то не поладили очень давно, вот они два Скорпиона не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то что-то кому-то когда-то сказал, а кто-то сильно гордый, не могут друг друга простить. Они одно только не понимают, что жизнь одна и она такая короткая на самом деле. Это все такая глупость", - рассказал артист.

Дмитрий Ступка рассказал о семейной жизни с Полиной Логуновой (видео: Youtube)

Дмитрий не скрывает, что в отношениях с Полиной не все так гладко, они даже думали о разводе. В феврале блогер заявила, что разведется со Ступкой, если он не вырастет. Впоследствии актер назвал скандальное интервью жены хайпом. При этом он не скрывает, что тоже думал о разводе.

"Такие мысли закрадывались, но потом оно проходит. Я хочу видеть ребенка своего каждый день, потому, пока она маленькая, хочется, чтобы семья была целая", - сказал Ступка.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова (фото: instagram.com/stupka777)