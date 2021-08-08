Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма очаровал сеть новым снимком со своим 5-летним сыном Леоном. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедвшку - папу Влада.
Эффектным фото артист поделился на своей странице в Instagram.
Папа и сын позировали в карпатском лесу. При этом Яма-старший был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а младший - в блестящей темно-синей ветровке.
Хореограф прислонился к деревянному ограждения и обнял сына, лучезарно улыбаясь на камеру.
"Больше жизни люблю..." - трогательно подписал кадр звездный отец.
Влад Яма показал подросшего сына-красавца (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фолловеры засыпали Влада умиленными комментариями, при этом многие заметили, что Леон очень похож на дедушку и растет настоящим красавчиком.
К слову, снимок был сделан в рамках магической фотосессии в лесах Карпат, в которой также снялась жена Ямы Лилиана. Девушка предстала в роскошном шелковом розовом платье со шлейфом и объемными рукавами.
"Карпатські пригоди", - написал под кадрами Влад.
Напомним, ранее Влад Яма признался, на какой диете набрал 8 килограммов.