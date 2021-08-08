Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком сином

Тато і син позували в карпатському лісі. При цьому Яма-старший був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а молодший - у блискучій темно-синій вітровці.

Хореограф притулився до дерев'яної огорожі і обійняв сина, променисто посміхаючись на камеру.

"Більше життя люблю..."- зворушливо підписав кадр зірковий батько.

Влад Яма показав підрослого сина-красеня (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловери засипали Влада розчуленими коментарями, при цьому багато хто помітив, що Леон дуже схожий на дідуся і росте справжнім красенем.

Син дуже схожий на вашого тата

Шикарний

Красунчики

Оплески Вам!!! Приклад батьківства

Прекрасні хлопці! Супер!

Гарний синок, схожий на тата

Ваш син маленька копія дідуся

Ваш син дуже схожий з вашим татом! Хай щастить!

Красені хлопці!

Які красиві чоловіки

А мені він дуже схожий на Вас

Суперські. Як же Син схожий на вашого тата

Весь в тата - красивий!

До слова, знімок був зроблений в рамках магічної фотосесії в лісах Карпат, в якій також знялася дружина Ями Ліліана. Дівчина постала в розкішному шовковому рожевому платті зі шлейфом і об'ємними рукавами.

"Карпатські пригоди", - написав під кадрами Влад.

Влад Яма підкорив чарівною фоотосесією з дружиною в лісах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official)