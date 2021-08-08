Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком сином

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зачарував мережу новим знімком зі своїм 5-річним сином Леоном. Шанувальники відзначили, що хлопчик дуже схожий на свого дідуся - тата Влада.
Ефектним фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Тато і син позували в карпатському лісі. При цьому Яма-старший був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а молодший - у блискучій темно-синій вітровці.
Хореограф притулився до дерев'яної огорожі і обійняв сина, променисто посміхаючись на камеру.
"Більше життя люблю..."- зворушливо підписав кадр зірковий батько.
Влад Яма показав підрослого сина-красеня (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фолловери засипали Влада розчуленими коментарями, при цьому багато хто помітив, що Леон дуже схожий на дідуся і росте справжнім красенем.
До слова, знімок був зроблений в рамках магічної фотосесії в лісах Карпат, в якій також знялася дружина Ями Ліліана. Дівчина постала в розкішному шовковому рожевому платті зі шлейфом і об'ємними рукавами.
"Карпатські пригоди", - написав під кадрами Влад.
Нагадаємо, раніше Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмів.