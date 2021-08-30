Копия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рождения

Именинница позировала в красивом розовом платье с рюшами и черными вставками. Длинные волосы малышки украсили живым бутоном белого цветка.

Старшей дочери Лилия Ребрик Диане исполнилось 9 лет (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, наша гордість. 9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня!

Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато, твоя #дикасімейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо!" - трепетно поздравила дочурку Лилия.

Пользователи сети и звездные коллеги ведущей присоединились к поздравлениям и оставили Диане много теплых пожеланий, а также отметили, что девочка очень похожа на свою маму.